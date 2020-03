500 Koreaner in Italien wollen heimkehren

Photo : YONHAP News

Etwa 500 Südkoreaner in Italien haben angesichts der starken Verbreitung von Covid-19 Interesse an einer Rückkehr in die Heimat angemeldet.Die Koreaner-Gemeinden in Rom und Mailand ermittelten von Sonntag bis Dienstag die Zahl der Koreaner, die mit einer Sondermaschine heimkehren wollen.Die meisten der Rückkehrwilligen wohnen in Norditalien, das von Covid-19 am schwersten betroffen ist.Südkoreanische Fluggesellschaften verkehren wegen des Corona-Ausbruchs nicht mehr direkt zwischen Italien und Südkorea.Mit Stand von Dienstag (Ortszeit) wurden in Italien 31.506 Corona-Fälle bestätigt, die Zahl der Todesopfer beträgt 2.503. Das Land hat damit die zweitmeisten Corona-Fälle und –Toten hinter China.