Nationales Südkorea hält wegen Covid-19-Studie Arbeitstreffen mit WHO ab

Südkoreas Nationalinstitut für Gesundheit hat am Mittwoch ein Arbeitstreffen für eine Covid-19-Forschung abgehalten, an der sich die Weltgesundheitsorganisation beteiligen wird.



Die Sitzung wurde organisiert, weil die WHO sich an einer von der südkoreanischen Regierung geleiteten klinischen Kohortenstudie zu Covid-19 beteiligen will. Beim Treffen am National Medical Center in Seoul waren William Fisher und Thomas Fletcher, Berater der WHO, anwesend.



Fletcher sagte, man wolle von Südkorea lernen, wie es gegen das Virus vorgegangen sei, weil in dem Land vor einem Monat die Ausbreitung von Covid-19 begonnen habe. Fisher äußerte, dass die Beteiligung an der Forschung eine Gelegenheit sei, von Südkoreas Erfahrungen zu lernen.



Angesichts der rasanten Verbreitung des neuartigen Coronavirus in Europa interessiert sich die WHO für das Ansprechverhalten der Patienten auf Medikamente, Charakteristika der Todesfälle von Schwerkranken sowie klinische Merkmale des Virus. Wie verlautete, wolle die WHO durch die diesmalige Kooperation mit Südkorea die internationalen Richtlinien zu Covid-19 abändern und ergänzen.