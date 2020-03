Politik Viele Länder fordern im Kampf gegen Covid-19 von Südkorea Informationen an

Laut dem Außenministerium bitten viele Länder Südkorea um Unterstützung in Bezug auf Produkte zur Diagnose von Covid-19 und entsprechendes Know-how.



Das sagte ein ranghoher Ministeriumsbeamter am Mittwoch vor der Presse. Welche Länder um Informationen baten, sagte er nicht.



Nicht nur Beamte im Ministerrang, sondern auch Premierminister oder Präsidenten einiger Länder hätten sich mit solchen Bitten an Südkorea gewandt. Es handele sich um Länder, in denen die Lage ernst sei oder ein rasanter Anstieg der Zahl der Corona-Infizierten befürchtet werde, hieß es.



Nach weiteren Angaben wollen viele Länder auch Videokonferenzen mit Südkorea abhalten. Weil die Kapazitäten knapp bemessen seien, könne jedoch nicht allen Bitten entsprochen werden.