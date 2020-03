Südkorea weitet spezielles Einreiseverfahren auf alle Einreisenden aus

Photo : YONHAP News

Ab dem heutigen Donnerstag gilt das wegen Covid-19 eingeführte spezielle Einreiseverfahren in Südkorea für alle Einreisenden aus dem Ausland.Bisher wurden lediglich Einreisende aus besonders schwer betroffenen Ländern wie China, Japan, Iran und europäische Staaten dem speziellen Einreiseverfahren unterzogen.Die Regierung begründete am Dienstag die Erweiterung der Maßnahme mit der Notwendigkeit, noch entschlossener gegen die Covid-19-Pandemie vorgehen zu müssen. Zudem steige die Zahl der Einreisenden, die Symptome aufweisen.Jeder Einreisende muss angeben, ob er Covid-19-Symptome wie Husten und Fieber bei sich feststellte. Den Gesundheitsbehörden müssen die Adresse und Telefonnummer in Südkorea mitgeteilt werden. Zudem muss eine Applikation zur Selbstdiagnose installiert werden, über die zwei Wochen lang über den eigenen Gesundheitszustand berichtet wird.Das zentrale Hauptquartier für Katastrophenschutz leitet die Liste aller Einreisenden an die Gebietskörperschaften weiter, die vor Ort die eingereisten Menschen gründlich überwachen.Das Außenministerium gab am Mittwoch eine Reisewarnung der niedrigsten Stufe für alle Länder und Gebiete aus, für die noch keine Reisewarnung verhängt wurde. Demnach wird zur Vorsicht bei allen Reisen gemahnt.