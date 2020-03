Präsident Moon nimmt voraussichtlich an G20-Videogipfel zu Covid-19 teil

Photo : YONHAP News

Präsident Moon Jae-in wird voraussichtlich an einem G20-Sondergipfel per Videotreffen in der kommenden Woche teilnehmen, um über die internationale Kooperation im Kampf gegen Covid-19 zu diskutieren.Saudi-Arabien, das derzeit G20-Vorsitz innehat, teilte am Dienstag auf der Webseite der G20 mit, es spreche mit den G20-Staaten, um nächste Woche ein außerplanmäßiges Gipfeltreffen im virtuellen Raum einzuberufen. Dabei solle ein abgestimmtes Vorgehen gegen die Covid-19-Pandemie sowie deren Auswirkungen für Mensch und Wirtschaft vorangebracht werden.Die G20-Staats- und Regierungschefs würden eine Reihe von koordinierten Politiken für den Schutz der Menschen und der globalen Wirtschaft vorlegen. Grundlage des Gipfels seien laufende Bemühungen der G20-Finanzminister, Zentralbankgouverneure und hochrangigen Beamten auf den Gebieten Gesundheit, Handel und auswärtige Angelegenheiten. Es gehe darum, die derzeitigen Anforderungen genau zu ermitteln und Maßnahmen auszuarbeiten, hieß es.Präsident Moon hatte im Telefongespräch mit seinem französischen Amtskollegen Emmanuel Macron am 13. März vorgeschlagen, einen Sondergipfel der G20 per Videotreffen abzuhalten.