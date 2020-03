Warnung vor starkem Wind landesweit ausgeweitet

Photo : YONHAP News

Eine Warnung vor starkem Wind ist am Donnerstag auf das ganze Land ausgeweitet worden.Laut dem Wetteramt wurde heute um 9 Uhr auch in Daegu, Busan, Ulsan, den Provinzen Nord- und Süd-Gyeongsang sowie Jeju eine Warnung ausgegeben. Für die anderen Regionen war bereits eine Warnung verhängt worden.In Seoul gilt erstmals seit dem 7. September letzten Jahres eine Warnung vor starkem Wind. Damals wurde wegen eines Taifuns die Warnung ausgegeben.Das Wetteramt erwartet, dass ein mit einem Taifun vergleichbarer starker Wind mit mehr als 25 Sekundenmeter Geschwindigkeit landesweit wehen wird.In Yangju in der Provinz Gyeonggi wurde mittlerweile eine Windgeschwindigkeit von 32,1 Sekundenmeter gemessen, am Berg Seorak von 29,4 Sekundenmeter.