Drive-Thru-Corona-Tests in Seoul werden wegen starken Windes ausgesetzt

Photo : YONHAP News

Die Stadt Seoul hat in der Corona-Krise die Abnahme von Abstrichen im Auto wegen starken Windes ausgesetzt.Die vier Drive-Thru-Teststationen in der Hauptstadt müssten bis Freitagmorgen geschlossen bleiben, da für das ganze Land eine Sturmwarnung gelte.Die Schließung diene dem Schutz der Anlagen und der Vorbeugung von Unfällen. Bei den provisorischen Abstrichzentren handele es sich um Zelte und Leichtbaucontainer, die starkem Wind nicht standhalten könnten.Kräftige Böen könnten die Abnahme der Abstriche behindern, Menschen in Gefahr bringen und die Genauigkeit der Tests beeinträchtigenDie vier Drive-Thru-Anlagen waren Anfang März aufgebaut worden, um Bürger noch schneller auf den Covid-19-Erreger testen zu können.