Vizegesundheitsminister begibt sich in Quarantäne

Photo : YONHAP News

Vizegesundheitsminister Kim Gang-lip und sieben weitere Beamte des Ministeriums haben sich selbst in Quarantäne begeben.Sie waren mit einem bestätigten Covid-19-Patienten in Kontakt gekommen. Kim und seine Mitarbeiter waren am vergangenen Freitag in einem Restaurant in Seoul mit Klinikchefs zu einer Beratung zusammengekommen. Einer der Teilnehmer, der Chef des Bundang Jesang-Krankenhauses, wurde am Mittwoch positiv auf das Coronavirus getestet.Gemäß den Vorgaben der Gesundheitsbehörden hätten sich die Beamten selbst isoliert. Da sie noch keine Krankheitsanzeichen aufwiesen, seien sie noch nicht getestet worden.Die Beamten hatten bei dem Treffen in dem Restaurant keinen Mundschutz getragen. Wie ein Gesundheitsbeamter mitteilte, sei dies nur für Personen Pflicht, die Symptome wie Fieber oder Husten hätten.Der Klinikchef solle schon am Mittwoch und Donnerstag der Vorwoche Kopfschmerzen gehabt haben, ab Montag Husten und eine laufende Nase. Die zuständigen Behörden gehen davon aus, dass er sich um den Donnerstag der Vorwoche herum angesteckt habe.