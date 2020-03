USA stellen wegen Covid-19 Visaausstellung in Südkorea und weiteren Ländern ein

Photo : YONHAP News

Die US-Regierung hat angesichts der Ausbreitung von Covid-19 in den USA beschlossen, die Visaausstellung in mehreren Ländern einzustellen.Die US-Botschaft in Seoul teilte mit, ab dem heutigen Donnerstag die regelmäßigen Visa-Dienste zu stoppen.Die bereits ausgestellten Visa seien jedoch weiter gültig. In dringenden Fällen wie einer Behandlung sei es möglich, ein Visum zu erhalten. Die Maßnahme werde zudem das Programm für visumfreies Reisen ESTA nicht beeinflussen, hieß es.Es ist das erste Mal seit der Eröffnung der US-Botschaft in Seoul, dass die Visa-Vergabe ausgesetzt wurde.Das US-Außenministerium kündigte an, die Visaausstellung in allen Ländern einzustellen, für die eine Reisewarnung der Stufen 2, 3 oder 4 verhängt wurde. Dazu zählen neben Südkorea auch Japan, Hongkong, Italien und Frankreich.