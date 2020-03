Evakuierungsflug für Koreaner in Iran gestartet

Photo : YONHAP News

Eine Chartermaschine für die Evakuierung von Südkoreanern aus dem Iran ist am Donnerstagvormittag in Dubai gestartet.An Bord sind 80 Personen, darunter auch iranische Angehörige von Koreanern. Die Maschine wird gegen 16.30 Uhr am Flughafen Incheon erwartet.Nach der Ankunft werden die Ausgeflogenen in einer staatlichen Einrichtung in Seongnam auf das neuartige Coronavirus getestet. Wer positiv getestet wird, wird ins Krankenhaus gebracht. Die anderen müssen sich in Selbstisolierung begeben.Die südkoreanische Regierung setzte angesichts der starken Verbreitung von Covid-19 im Iran die Chartermaschine ein. Da kein südkoreanisches Flugzeug wegen der US-Sanktionen den Iran anfliegen darf, mussten die Ausgeflogenen zuerst mit einer Maschine einer iranischen Fluggesellschaft nach Dubai fliegen, um dort den Heimflug nach Südkorea antreten zu können.Im Iran verbleiben nun schätzungsweise rund 100 Südkoreaner.