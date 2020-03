Südkorea und USA verlängern Gespräche Verhandlungen über Verteidigungskosten

Photo : YONHAP News

Südkorea und die USA haben am Mittwoch (Ortszeit) in Los Angeles beschlossen, ihre neue Verhandlungsrunde zur Aufteilung der Verteidigungskosten um einen Tag zu verlängern.Auch am zweiten Tag führten Südkoreas Verhandlungsführer Jeong Eun-bo und sein US-Gegenüber James DeHart ein Einzelgespräch.Die südkoreanische Delegation hatte vor dem Beginn der Verhandlungen die Option erwähnt, über die Frage der Entlohnung der koreanischen Mitarbeiter vorrangig zu verhandeln, falls die Differenzen über die Gesamtsumme des südkoreanischen Anteils an den Stationierungskosten der US-Truppen nicht abgebaut werden können. Dagegen beharren die USA laut Informationen darauf, dass eine Einigung über die Gesamtsumme erzielt werden solle.Beide Seiten verhandeln seit September über ein elftes Abkommen über die Aufteilung der Verteidigungskosten, das eigentlich ab Januar dieses Jahres gelten sollte. Aufgrund der Differenzen über die Gesamthöhe der südkoreanischen Zahlungen konnte jedoch bisher keine Einigung erzielt werden.Die USA hatten ursprünglich fünf Milliarden Dollar verlangt, die Forderung wurde inzwischen auf rund vier Milliarden Dollar angepasst. Südkorea bietet an, etwa zehn Prozent mehr als seinen letztjährigen Anteil in Höhe von 1,03 Billionen Won (800 Millionen Dollar nach heutigem Wechselkurs) zu zahlen.