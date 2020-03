Südkorea meldet 152 neue Corona-Fälle

Photo : YONHAP News

Am Mittwoch sind in Südkorea 152 neue Infektionsfälle mit dem neuartigen Coronavirus bestätigt worden.Damit sei die Zahl der Corona-Infektionen im Land auf 8.565 gestiegen, teilten die Zentren für Krankheitskontrolle und -prävention am Donnerstag mit.Die tägliche Zahl der neuen Fälle übertraf wieder die 100er-Marke, nachdem zuvor vier Tage in Folge weniger als 100 Neuinfektionen am Tag gemeldet worden waren.97 von den 152 Neuinfektionen wurden in Daegu nachgewiesen, zwölf in der Provinz Nord-Gyeongsang. Seoul meldete zwölf neue Fälle, die Provinz Gyeonggi 18 und Ulsan sechs. In Nord-Chungcheong und Nord-Jeolla wurde jeweils ein Fall bekannt.Im Zuge der Einreisekontrollen wurden fünf Neuinfektionen bestätigt.Die Zahl der Todesopfer nahm auf 92 zu. Am Mittwoch wurden sieben Todesfälle gemeldet, am Donnerstag kam noch ein weiterer Fall hinzu.Die Zahl der geheilt aus der Quarantäne entlassenen Patienten wuchs um 407 auf 1.947.