Covid-19 erschwert Stimmabgabe von Auslandskoreanern für Parlamentswahl

Photo : KBS News

Die Nationale Wahlkommission Südkoreas ist angesichts der anstehenden Stimmabgabe von Auslandskoreanern für die anstehende Parlamentswahl alarmiert.Grund ist, dass immer mehr Länder wegen der Covid-19-Ausbreitung Städte abriegeln und die Bewegungsfreiheit ihrer Bürger einschränken.Aus diesem Grund beschloss die Wahlkommission, die Arbeit für die Stimmabgabe von Auslandskoreanern vorläufig einzustellen.Im chinesischen Wuhan, wo Südkorea ein Generalkonsulat unterhält, wurde die Stimmabgabe unmöglich. Es wird auch erwogen, in Italien den Zeitraum für die Stimmabgabe zu verkürzen.Die Wahlkommission will an 205 Orten in 119 Ländern Wahllokale einrichten. Die Zahl der Wahlberechtigten im Ausland beträgt 171.000.Die 21. Nationalversammlung wird am 15. April gewählt. Die Stimmabgabe von Koreanern im Ausland soll vom 1. bis 6. April stattfinden.Die Wahlkommission will unter der Berücksichtigung der Corona-Lage in den jeweiligen Ländern am 26. März die Standorte der Wahllokale im Ausland und den Zeitraum für die Stimmabgabe bekannt geben.