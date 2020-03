Politik Regierungslager bildet Koalitionspartei für Verhältniswahl

Die Regierungspartei und mehrere Kleinparteien haben eine Koalitionspartei gegründet, die lediglich Listenmandate bei der Parlamentswahl anstreben wird.



Neben der regierenden Minjoo-Partei Koreas beteiligen sich vier Kleinparteien an der sogenannten Partei für die Bürger. Die meisten davon wurden erst dieses Jahr gegründet.



Vereinbart wurde, dass jede dieser Kleinparteien einen Listenkandidaten unter den zehn Erstplatzierten der Liste stellen wird. Die restlichen vorderen Plätze sollen an Kandidaten vergeben werden, die die Zivilgesellschaft empfiehlt.



Sollten solche Kandidaten nach der Wahl der Regierungspartei beitreten, kann sie sich mehr Parlamentssitze sichern.



Die Gerechtigkeitspartei und die Grüne Partei Koreas, die die Beteiligung an der Koalition verweigerten, kritisierten deshalb, dass die neue Partei eindeutig eine Satellitenpartei der Regierungspartei sei.