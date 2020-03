USA warnen Bürger vor jeglichen Auslandsreisen

Photo : YONHAP News

Die USA haben ihre Bürger vor jeglichen Auslandsreisen gewarnt.Das Außenministerium beschloss am Donnerstag die höchste Warnstufe vier (“Do Not Travel") für alle Länder.Damit wird allen US-Amerikanern empfohlen, aufgrund der Covid-19-Pandemie nicht ins Ausland zu reisen. US-Bürger im Ausland sollten umgehend Vorbereitungen für eine Rückkehr treffen, sofern sie nicht unbegrenzte Zeit an ihrem Aufenthaltsort bleiben könnten. Auch den im Ausland lebenden US-Bürgern wurde geraten, Auslandsreisen zu unterlassen.Die Bekanntgabe wird als drastische Maßnahme zur Eindämmung von Covid-19 gesehen.Die Nachrichtenagentur Accociated Press berichtete, es handele sich um eine beispiellose Maßnahme. Warnstufe vier sei bislang lediglich für einzelne Länder ausgerufen worden, in denen es kriegerische Konflikte oder Naturkatastrophen gab.In der Covid-19-Krise galt die höchste Warnstufe bereits für China, Iran, die Mongolei, die südkoreanische Stadt Daegu und die italienischen Regionen Lombardei und Venetien.