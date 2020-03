Hyundai und Kia stellen wegen Covid-19 Produktion in USA und Europa ein

Photo : YONHAP News

Hyundai Motor hat wegen einer Corona-Infektion eines Mitarbeiters die Produktion in seinem Werk im US-Bundesstaat Alabama vorübergehend eingestellt.Der koreanische Autokonzern beschloss zudem, die Produktion in Tschechien und der Slowakei auszusetzen.Laut Unternehmensangaben wurde die Produktion im Werk in Alabama um 10.30 Uhr am Mittwoch (Ortszeit) eingestellt, nachdem ein dortiger Mitarbeiter positiv auf Covid-19 getestet worden war.Das gesamte Werk sei gründlich desinfiziert worden. Die Firma werde mit der Behörde für öffentliche Gesundheit von Alabama (ADPH) und den US-Zentren für Krankheitskontrolle und Prävention (CDC) über zusätzliche Maßnahmen beraten. Über die Wiederaufnahme der Produktion werde nach Beratungen mit den Gesundheitsbehörden entschieden, hieß es.Infolge der Fabrikschließung in Alabama wurde auch das Werk der Tochterfirma Kia Motors im US-Bundesstaat Georgia am Donnerstag vorläufig geschlossen. Kia bekommt Motoren für die Produktion in Georgia aus dem Hyundai-Werk in Alabama geliefert.Es wurde zudem beschlossen, dass die Fabrik von Hyundai in Tschechien und das Werk von Kia in der Slowakei vorläufig geschlossen werden. Dort werde die Produktion vom 23. März bis zum 3. April ruhen, hieß es.Ein Mitarbeiter sagte, dass der Konzern die Maßnahmen der dortigen Regierungen aktiv unterstützen wolle. Auch seien die Sicherheit der Mitarbeiter, die Verhinderung der Ausbreitung von Covid-19 und logistische Probleme wegen der Grenzschließungen berücksichtigt worden.Tschechien und die Slowakei hatten wegen Covid-19 jüngst den Notstand ausgerufen.