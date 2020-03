Steigende Zahl von infizierten Einreisenden

Photo : YONHAP News

In Südkorea ist die Zahl der mit dem neuen Coronavirus infizierten Einreisenden gestiegen.Allein am Dienstag hatten 360 Personen, damit fast 20 Prozent aller Einreisenden, Covid-19-Symptome. In dieser Woche wurden unter den Einreisenden 17 bestätigte Fälle registriert.Südkorea weitete inzwischen das spezielle Einreiseverfahren auf alle Einreisenden aus, daher wird mit einem weiteren Anstieg der Fallzahlen gerechnet.Am Flughafen Incheon gibt es rund 100 Isolierungszimmer. Die Zahl reicht zurzeit nicht aus, um alle Passagiere mit Symptomen umgehend zu isolieren. Seit Anfang Februar wurden dort insgesamt 840 Passagiere vorläufig unter Quaratäne gestellt.Zudem verpflichtet Südkorea Einreisende nicht zu einer Selbstisolierung nach der Ankunft. Die Behörden müssen sich auf Angaben der Einreisenden über ihren Gesundheitszustand mittels einer Applikation verlassen. Daher appellieren die Gesundheitsbehörden unter anderem an die aus Europa und den USA eintreffenden Reisenden, sich 14 Tage lang freiwillig zu isolieren.