Universitäten verlängern wegen Covid-19 Online-Unterricht

Photo : YONHAP News

Einige Universitäten in Seoul haben beschlossen, den wegen Covid-19 eingeführten Online-Unterricht zu verlängern.Wie am Donnerstag verlautete, hätten sich Dongduk Frauenuniversität, Sookmyung Frauenuniversität, Soongsil Universität und Chung Ang Universität entschieden, zwei weitere Wochen lang die Vorlesungen online abzuhalten. Ursprünglich wollten sie bis zum 29. März ausschließlich online unterrichten.Demnach werden ihre Studenten erst ab dem 13. April Vorlesungen auf dem Campus besuchen können.Es wird über eine eventuelle Verschiebung des Semesterendes diskutiert, um praxisbezogene Seminare nachzuholen, deren Durchführung online nicht ohne Weiteres möglich ist.Die Chung Ang Universität will laut einem Vertreter das Semester um zwei Wochen verlängern, weil Laborexperimente und andere Veranstaltungen, bei denen die Präsenz der Studierenden wichtig sei, durch Online-Veranstaltungen nicht adäquat ersetzt werden könnten.Die Seoul Nationaluniversität wird voraussichtlich nächste Woche über eine Verlängerung des Online-Unterrichts entscheiden.