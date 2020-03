Südkorea meldet 87 neue Corona-Fälle – insgesamt 8.652 Fälle

Photo : YONHAP News

In Südkorea sind am Donnerstag 87 neue Ansteckungsfälle mit dem neuartigen Coronavirus bestätigt worden.Die Gesamtzahl der Corona-Infektionen im Land sei auf 8.652 angestiegen, teilten die Zentren für Krankheitskontrolle und -prävention am Freitag mit.34 Neuinfektionen wurden in Daegu nachgewiesen, 13 in der Provinz Nord-Gyeongsang. Seoul meldete 17 neue Fälle, die Provinz Gyeonggi 14 und Incheon 4.In Busan, Gwangju, Süd-Chungcheong und Süd-Gyeongsang wurde jeweils ein neuer Fall bekannt. Auch im Zuge der Einreisekontrollen wurde eine Infektion bestätigt.Die Zahl der Todesfälle nahm auf 94 zu. Die Sterblichkeitsrate beläuft sich auf 1,09 Prozent. 51 Todesopfer sind männlich, 43 weiblich. 33 Tote sind über 80-Jährige, diese Altersgruppe verzeichnet mit 10,03 Prozent die höchste Letalitätsrate unter allen Altersgruppen.Die Zahl der genesenen Patienten stieg um 286 auf 2.233.