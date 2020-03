Südkorea will alle Einreisenden aus Europa auf Covid-19 testen lassen

Photo : YONHAP News

Angesichts der rasanten Ausbreitung von Covid-19 in Europa will Südkorea ab Sonntag alle Einreisenden aus der Region auf das Coronavirus testen lassen.Die Entscheidung teilte das zentrale Hauptquartier für Katastrophenschutz am Freitag vor der Presse mit.Einreisende mit Symptomen werden am Flughafen sofort getestet, Reisende ohne Symptome werden für einen Test an bestimmte Zentren vermittelt.Wer positiv getestet wird, wird abhängig vom Schweregrad der Symptome in ein Krankenhaus oder eine Quarantäne- und Behandlungseinrichtung für leicht Erkrankte überwiesen.Diejenigen, die langfristig in Südkorea bleiben wollen, müssen zwei Wochen lang entweder zu Hause bleiben oder werden in einer staatlichen Einrichtung isoliert. Ausländer mit Aufenthaltsrecht müssen sich auch dann zu einer 14-tägigen Selbstisolierung - und beobachtung verpflichten, wenn sie negativ getestet wurden.Ausländer, die für kurzfristige Aufenthalte ins Land kommen, werden täglich telefonisch zu möglichen Symptomen befragt.Die Regierung will zudem Pflegeheimen anordnen, einen Zuständigen zu bestimmen, der den Einlass von Fremden kontrolliert. Auch sollen Pflegekräfte täglich ihre Körpertemperatur messen. Wenn gegen diese Auflagen verstoßen wird, droht eine Kürzung der öffentlichen Zuwendungen.