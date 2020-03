Präsident Moon: Währungsswap mit USA wird zur Stabilisierung von Devisenmarkt beitragen

Photo : YONHAP News

Präsident Moon Jae-in erwartet, dass das am Vortag vereinbarte Währungsswap-Abkommen mit den USA erheblich zur Stabilisierung des südkoreanischen Devisenmarktes beitragen wird.Die entsprechende Äußerung machte Moon am Freitag in seinem Auftritt in sozialen Medien.Er lobte die südkoreanische Zentralbank und das Finanzministerium für ihre Rollen jeweils bei der internationalen Koordinierung und der nationalen Unterstützung. Das sei das Ergebnis des Pflichtbewusstseins des „zentralen Hauptquartiers für wirtschaftliche Maßnahmen“ in Krisenzeiten.Die Bank of Korea habe ihren Status verstärkt, indem sie auf der Grundlage ihrer Unabhängigkeit und Professionalität als Zentralbank verantwortungsbewusst auf verschiedene wirtschaftliche Situationen reagiert habe. Er sehe die diesmalige Errungenschaft als dessen Ergebnis, schrieb Moon.Die Bürger würden sich wegen des Ergebnisses ebenfalls sicher fühlen. Er bedanke sich auch bei den USA dafür, als Leitwährungsland Führungsstärke gezeigt zu haben, hieß es weiter.Die Zentralbanken Südkoreas und der USA vereinbarten am Donnerstag ein Währungsswap-Abkommen über 60 Milliarden Dollar.