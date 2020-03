Außenminister Südkoreas, Chinas und Japans diskutieren per Videokonferenz über Vorgehen gegen Covid-19

Photo : YONHAP News

Die Außenminister Südkoreas, Chinas und Japans haben ein Videotreffen abgehalten, um über das Vorgehen gegen Covid-19 und Maßnahmen für eine Kooperation zu diskutieren.Südkoreas Außenministerin Kang Kyung-wha tauschte sich am Freitagvormittag mit ihren japanischen und chinesischen Amtskollegen Toshimitsu Motegi und Wang Yi aus.Kang sagte, dass der Covid-19-Ausbruch eine Angelegenheit sei, die in direktem Zusammenhang mit dem Leben der Menschen in den drei Ländern stehe. Dies bezeichnete sie als Schlüsselbereich der trilateralen Zusammenarbeit.Die drei Länder müssten neben der Eindämmung der Corona-Ausbreitung auch darüber nachdenken, wie ein Rückgang des Austauschs und der Kooperation zwischen den Bürgern und wirtschaftliche sowie soziale Schocks begrenzt werden könnten. Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) habe die Notwendigkeit unterstrichen, dass alle Länder ein fein austariertes Gleichgewicht zwischen dem Gesundheitsschutz, der Abfederung wirtschaftlicher und sozialer Schocks und der Achtung der Menschenrechte herstellen, betonte sie.Laut dem südkoreanischen Außenministerium sprachen die Minister über negative Folgen der Covid-19-Ausbreitung für den internationalen Austausch und die Kooperation sowie die Weltwirtschaft. Sie betonten die Notwendigkeit einer Reaktion darauf, unter anderem durch ein trilaterales Gesundheitsministertreffen.Das Außenministertreffen folgte auf ein Videotreffen auf der Ebene von Generaldirektoren zwischen den Außenministerien der drei Länder zu Covid-19 am Dienstag.