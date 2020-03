Nordkorea feuerte anscheinend ballistische Raketen ab

Photo : KBS

Nordkorea hat am Samstag zwei Projektile abgefeuert, die als ballistische Raketen vermutet werden.Der Vereinigte Generalstab (JCS) in Südkorea habe nach eigenen Angaben am frühen Samstagmorgen zwei als ballistische Raketen vermutete Flugkörper wahrgenommen, die von einem Ort in der nordkoreanischen Provinz Nord-Pyongan ins Ostmeer abgefeuert worden seien.Die Streitkräfte würden die Situation hinsichtlich weiteren Starts beobachten und gleichzeitig die Verteidigungsbereitschaft aufrechterhalten.Gemeinsam mit den US-Streitkräften würden außerdem Details zu den Abschüssen untersucht.Erst am 2. und 9. März Tagen hatte Nordkorea supergroße Mehrfachraketenwerfer für Kurzstreckengeschosse getestet.Laut Nordkoreas Staatsmedien habe Machthaber Kim Jong-un beide Tests vor Ort beaufsichtigt.Die nordkoreanische Nachrichtenagentur KCNA meldete heute, dass Kim gestern einen Artillerie-Schießwettbewerb an der Westfront beobachtet habe.