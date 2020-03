Nordkorea: Trump bietet Kim Jong-un im Kampf gegen Covid-19 Hilfe an

Photo : YONHAP News

US-Präsident Donald Trump hat einen persönlichen Brief an Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un geschickt.Das teilte Kims Schwester Kim Yo-jong am Sonntag in einer Stellungnahme mit.Darin habe Trump seine Ideen für die Förderung der Beziehungen zwischen Nordkorea und den USA erläutert und auch Kooperationsbereitschaft für die Eindämmung von Covid-19 mitgeteilt, hieß es.Die USA hatten bereits mehrmals Bereitschaft signalisiert, humanitäre Hilfe für Nordkorea beim Vorgehen gegen Covid-19 anzubieten.Kim sagte, dass ihr Bruder sich für Trumps Schreiben bedankt habe. Sie unterstrich die spezielle und gefestigte persönliche Beziehung zwischen Kim und Trump.Zugleich äußerte sie jedoch, es sei ungewiss, inwieweit das Verhältnis zwischen beiden Staatsführern die Beziehungen zwischen beiden Ländern verändern würde. Sollten die USA ihre einseitige Haltung nicht ändern, würden sich die Beziehungen lediglich verschlechtern, warnte sie.