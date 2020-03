Politik Präsident Moon ruft Bürger zu Solidarität im Kampf gegen Covid-19 auf

Präsident Moon Jae-in hat die Bürger zur Solidarität für die Bewältigung der Covid-19-Krise aufgerufen.



Der Kampf gegen das Virus sei wie ein Dreibeinlauf, schrieb Moon am Sonntag in seinem Auftritt in sozialen Medien. Es nütze nichts, wenn man allein nicht krank sei und es einem allein gut gehe.



Derzeit werde soziale Distanz praktiziert, in den Herzen sei man sich jedoch näher als je zuvor. Man schütze einander, indem Mundschutzmasken geteilt würden, freiwillig geholfen werde, Güter und Spenden geschickt und warme Worte ausgetauscht würden, hieß es.



Die Regierung werde immer an vorderster Front stehen, betonte der Staatschef. Er rief dazu auf, gemeinsam die Krise zu überwinden und gemeinsam voranzukommen. Man werde es wie immer auch dieses Mal schaffen, fügte er hinzu.