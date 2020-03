Ausländische Anleger zogen über zehn Milliarden Dollar von Südkoreas Börse ab

Photo : Getty Images Bank

Inmitten der Ausbreitung von Covid-19 haben Ausländer in den letzten vier Wochen zehn Milliarden Dollar von der südkoreanischen Börse abgezogen.Laut Ergebnissen der Auswertung von Daten von Bloomberg zogen ausländische Anleger im Zeitraum vom 20. Februar bis 18. März 10,24 Milliarden Dollar von der südkoreanischen Börse ab.Damit wurde der zweitgrößte Kapitalabzug unter den führenden aufstrebenden Staaten in Asien, von China und Hongkong abgesehen, verbucht. Taiwan erlitt mit 13,2 Milliarden Dollar den stärksten Kapitalabfluss.Aus dem indischen Aktienmarkt wurden 7,33 Milliarden Dollar abgezogen, aus Thailand 2,05 Milliarden Dollar.Das Institute of International Finance (IIF) schrieb jüngst in einem Bericht, dass seit Ende Januar aus etwa 20 aufstrebenden Ländern einschließlich Chinas und Indiens mehr Kapital als auf dem Höhepunkt der globalen Finanzkrise abgezogen worden sei. Der Umfang des Kapitalabzugs übertreffe das Volumen zur Zeit der Devisenkrise in Asien 1997 bis 1998 oder der Finanzkrise in Europa 2013 bei Weitem.Als Grund wird vermutet, dass der US-Dollar immer stärker gefragt ist, weil Anleger angesichts der Coronakrise sichere Anlagen bevorzugen.