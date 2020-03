Internationales Lateinamerikanische Staaten wollen von Südkoreas Reaktion auf Covid-19 lernen

Mehrere lateinamerikanische Länder haben Südkorea gebeten, Informationen über seine Vorgehensweise im Kampf gegen Covid-19 zu teilen.



Laut der südkoreanischen Botschaft in Argentinien und lokalen Medien am Freitag (Ortszeit) hielten Regierungsbeamte beider Länder am Donnerstag eine Videokonferenz ab, um einander über Maßnahmen gegen Covid-19 zu informieren.



Die Konferenz fand auf Wunsch der argentinischen Regierung statt. Daran nahmen Beamte des südkoreanischen Gesundheitsministeriums und des Innenministeriums teil, während auf argentinischer Seite Vertreter des Präsidentenbüros, des Gesundheitsministeriums und des Innovationsministeriums anwesend waren.



Die argentinische Nachrichtenagentur Telam berichtete, dass es Südkorea gelungen sei, die Auswirkungen des Ausbruchs von Covid-19 in den Griff zu bekommen.



Auch Mexiko interessiert sich für Südkoreas Vorgehen gegen Covid-19. Der Abgeordnete Tonatiuh Bravo des Bundesstaats Jalisco lobte gegenüber der südkoreanischen Botschaft Südkoreas Handhabung der Covid-19-Krise. Er habe die Regierung des Bundesstaates um die Weitergabe von Informationen gebeten.



Die südkoreanische Botschaft in Chile informierte die dortige Regierung auf deren Anfrage über Südkoreas Strategien im Kampf gegen Covid-19. Das chilenische Gesundheits- und das Außenministerium interessierten sich besonders für die Applikation zur Selbstisolierung und Drive-thru-Tests.