Trump: USA zu Hilfe für Nordkorea und Iran im Kampf gegen Covid-19 bereit

Photo : KBS News

US-Präsident Donald Trump hat die Bereitschaft bekundet, Nordkorea in Bezug auf das neuartige Coronavirus zu helfen.Die USA seien offen dafür, Nordkorea, Iran und anderen Ländern zu helfen, sagte Trump am Sonntag (Ortszeit) vor der Presse.Er war danach gefragt worden, ob er einen Brief an Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un geschickt und was er darin erwähnt habe. Kims Schwester Kim Yo-jong hatte zuvor bekannt gegeben, dass Trump in einem Schreiben an Kim Bereitschaft zur Kooperation bei der Eindämmung von Covid-19 erklärt habe.Trump sagte, Nordkorea und Iran machten im Zusammenhang mit Covid-19 vieles durch. Seine Aussage erläuterte er jedoch nicht näher.Über 140 Länder hätten Schwierigkeiten wegen der Ausbreitung der Covid-19-Krise. Die USA führten Diskussionen mit diesen Ländern, um das Problem zu bewältigen, hieß es weiter.