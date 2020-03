200 in Peru gestrandete Südkoreaner kehren voraussichtlich Donnerstag zurück

Photo : YONHAP News

Rund 200 in Peru gestrandete Südkoreaner werden voraussichtlich am Donnerstag zurückkehren können.Die Botschaft in Peru teilte am Sonntag in ihrem Internetauftritt mit, dass ein Evakuierungsflug organisiert worden sei. Die Maschine werde am Donnerstag um 14 Uhr (Ortszeit) von Lima in Richtung Incheon starten.Auch sei am Donnerstag um 11 Uhr ein Inlandsflug geplant, um Südkoreaner vom Touristenort Cusco nach Lima zu bringen.Darüber hinaus würden sieben Busse Landsleute aus anderen Regionen in die Hauptstadt bringen, damit sie den Flug in die Heimat antreten können.Zu den Rückkehrern zählen neben Touristen auch freiwillige Helfer der Koreanischen Behörde für Internationale Zusammenarbeit (KOICA).Peru hatte am Sonntag wegen des neuen Coronavirus den nationalen Notstand erklärt und eine Grenzschließung für Dienstag angekündigt.