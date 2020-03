Premier will gegen Verstöße gegen Covid-19-Richtlinien durch Kirchen vorgehen

Photo : YONHAP News

Die Regierung will rechtliche Schritte gegen Kirchen einleiten, die gegen die Richtlinien der Regierung zur Eindämmung von Covid-19 verstoßen haben.Ministerpräsident Chung Sye-kyun hatte am Samstag in einer Stellungnahme für mehr soziale Distanz nachdrücklich empfohlen, für die nächsten 15 Tage Einrichtungen in Bezug auf Religion, Sport und Unterhaltung zu schließen. Die Regierung hatte eine Verordnung mit entsprechenden Richtlinien für die Corona-Eindämmung erlassen. Einige protestantische Kirchen hatten sich jedoch nicht daran gehalten und am Wochenende Gottesdienste veranstaltet.Es seien entschlossene rechtliche Maßnahmen wie eine Anordnung für ein Versammlungsverbot gegen Kirchen wie die Sarang Jeil Kirche in Seoul erforderlich, die Richtlinien ignoriert hätten, sagte Chung am Montag.Derzeit herrsche eine Notsituation, die mit einem Krieg vergleichbar sei. Eine Verwaltungsanordnung sollte nicht lediglich als Drohung aufgefasst werden, betonte Chung.Die Nichtbefolgung der Corona-Richtlinien gefährde nicht nur die Teilnehmer einer Versammlung in ernsthafter Weise, sondern die gesamte Gemeinschaft, kritisierte er.Der Premier wies außerdem auf die Notwendigkeit zusätzlicher Maßnahmen in Bezug auf Einreisekontrollen hin. Seit Sonntag würden alle Einreisenden aus Europa auf das Coronavirus getestet, jedoch sei die Zahl der Ankünfte aus Nordamerika mehr als doppelt so hoch. Es müsse über wirksame und noch schärfere Maßnahmen nachgedacht werden, sagte er. Ergänzende Maßnahmen sollten möglichst noch diese Woche getroffen werden.