Südkorea meldet 64 neue Corona-Fälle – insgesamt 8.961 Fälle

In Südkorea sind am Sonntag 64 neue Infektionen mit dem neuartigen Coronavirus bestätigt worden.Die Gesamtzahl der nachgewiesenen Corona-Fälle im Land sei auf 8.961 angestiegen, teilten die Zentren für Krankheitskontrolle und -prävention (KCDC) am Montag mit. Von ihnen waren 144 Infizierte aus dem Ausland eingetroffen.24 Neuinfektionen wurden in Daegu gemeldet, die Zahl der dort bestätigten Infektionsfälle kletterte auf 6.411. In der Provinz Nord-Gyeongsang wurden zwei neue Fälle gemeldet, die Gesamtzahl wuchs auf 1.256.Sechs Neuinfektionen wurden in Seoul gemeldet, 14 in der Provinz Gyeonggi. In Nord-Chungcheong wurden zwei neue Fälle bestätigt, und jeweils einer in Busan, Sejong und Süd-Gyeongsang.Die Zahl der Todesfälle unter den Corona-Infizierten stieg um sieben auf 111. Die Sterblichkeitsrate beträgt 1,24 Prozent.Die Zahl der genesen aus der Quarantäne entlassenen Patienten nahm um 257 auf 3.166 zu.