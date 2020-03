93-jährige Corona-Patientin genesen

Photo : YONHAP News

In Südkorea ist eine hochbetagte Corona-Infizierte wieder genesen.Die Stadtverwaltung von Gyeongsan teilte am Sonntag mit, dass eine 93-jährige Patientin nach einer 13-tägigen Intensivbehandlung genesen und am Samstag nach Hause zurückgekehrt sei. Sie ist die älteste unter den geheilten Corona-Patienten im Land.Die Seniorin war am 7. März im Zuge einer Untersuchung in einem Altenheim in Gyeongsan positiv auf das Coronavirus getestet worden. Das Altenheim hatte sich zu einem Infektionsherd entwickelt.Die Patientin wurde zwei Tage später ins Krankenhaus in Seoul gebracht, um dort intensivmedizinisch behandelt zu werden. Laut einem Beamten der Stadtverwaltung von Gyeongsan hat sie keine Grunderkrankungen, einzig Anzeichen für Demenz gebe es.