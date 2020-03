Wirtschaft Programmhandel an Südkoreas Börse erneut ausgesetzt

An der südkoreanischen Börse ist am Montag erneut der Programmhandel ausgesetzt worden.



Die Leitbörse Kospi startete bei 1.474,45 Zählern, 5,86 Prozent niedriger als am vorherigen Handelstag.



Daraufhin griff um 9.06 Uhr die sogenannte Sidecar-Regelung für Verkäufe. Damit wurden die Preisforderungen im Programmhandel vorübergehend gestoppt. Die Regelung greift, wenn im Termingeschäft die Kurse für eine Minute lang um mehr als fünf Prozent absacken oder in die Höhe schießen.



Der Technologieindex Kosdaq startete bei 443,51 Punkten, 24,24 Zähler niedriger als am vorherigen Handelstag. Angesichts starker Kurseinbrüche im Termingeschäft kam um 9.17 Uhr die Sidecar-Regelung für Verkäufe zur Anwendung.



Der zurzeit rasante Anstieg der Corona-Fälle in den USA hat offenbar für zusätzliche Unsicherheit an der Börse gesorgt.