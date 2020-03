Seoul begrüßt Briefwechsel zwischen Kim und Trump

Photo : YONHAP News

Die südkoreanische Regierung hat den jüngsten Briefwechsel zwischen den Staatsführern Nordkoreas und der USA aus Anlass der Coronakrise positiv bewertet.Die Regierung wolle sich ihrerseits konsequent um die Weiterentwicklung der innerkoreanischen Beziehungen, die Denuklearisierung der koreanischen Halbinsel und die Schaffung dauerhaften Friedens bemühen, sagte die stellvertretende Sprecherin des Vereinigungsministeriums, Cho Hye-sil, am Montag vor der Presse.Angesichts der Frage, ob auch die südkoreanische Regierung so aktiv wie die USA Nordkorea eine Kooperation bei der Eindämmung vorschlagen wolle, wiederholte sie die bisherige zurückhaltende Position. Die Regierung wolle unter umfassender Berücksichtigung der inländischen Situation, der Lage in Nordkorea sowie der Entwicklungen bei der internationalen Hilfe Entscheidungen treffen, hieß es.Präsident Moon Jae-in habe die Notwendigkeit der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit bei einer ungewöhnlichen Sicherheitsbedrohung wie Covid-19 unterstrichen. Die Regierung halte unverändert an der Position fest, dass die humanitäre und gegenseitig nützliche Kooperation in direktem Zusammenhang mit den Rechten der Einwohner in beiden Koreas auf Gesundheit und Existenz notwendig sei, betonte sie.Cho fügte hinzu, dass Nordkorea Südkorea bisher nicht um Unterstützung für die Eindämmung von Covid-19 gebeten habe. Auch habe es noch keine konkreten Diskussionen über eine entsprechende Kooperation gegeben.