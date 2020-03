Covid-19: Koreanische Unternehmen stellen Produktion in Indien ein

Photo : KBS News

Mehrere koreanische Unternehmen haben angesichts der Ausbreitung von Covid-19 die Produktion in Indien ausgesetzt.Hyundai Motor teilte mit, seine erste und zweite Fabrik in Chennai vom heutigen Montag bis Ende März zu schließen. Grund sei die Entscheidung der indischen Regierung vom Sonntag (Ortszeit), dass Betriebe in 75 vom Coronavirus betroffenen Gegenden vorläufig schließen sollen.Die indische Regierung hatte beschlossen, dass alle Einrichtungen und Betriebe mit Ausnahme von Krankenhäusern, Behörden und Lebensmittelläden in 75 Gegenden einschließlich Chennnai und Mumbai bis 31. März geschlossen sein sollen.Samsung Electronics teilte ebenfalls mit, gemäß den Richtlinien der Regierung des Bundesstaates Uttar Pradesh seine Fabrik in Noida vom 23. bis 25. März stillzulegen.LG Electronics gab bekannt, die Produktion in seinen Fabriken in Noida und Pune vom 23. bis 31. März auszusetzen.