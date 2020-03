Standard and Poor’s prognostiziert für Südkorea Minuswachstum in diesem Jahr

Photo : YONHAP News

Die internationale Ratingagentur Standard and Poor’s (S&P) hat für Südkorea ein Minuswachstum in diesem Jahr prognostiziert.Asien viertgrößte Volkswirtschaft werde dieses Jahr um 0,6 Prozent schrumpfen, hieß es in dem am Montag veröffentlichten Ausblick für die asiatisch-pazifische Region. Vor drei Wochen hatte die Agentur Südkorea trotz des Corona-Ausbruchs noch ein Wachstum von 1,1 Prozent zugetraut.Es werde eine Deflation von 0,4 Prozent geben, die Zentralbank werde noch dieses Jahr den Leitzins auf 0,5 Prozent senken, prognostizierte S&P weiter.Auch andere asiatische Volkswirtschaften würden ein Minuswachstum verbuchen: Hongkong von minus 1,7 Prozent, Japan von minus 1,2 Prozent und Singapur von minus 0,8 Prozent.Der Gesamtschaden wegen der Covid-19-Pandemie für Regierungen, Banken, Unternehmen und private Haushalte in der asiatisch-pazifischen Region werde 620 Milliarden Dollar betragen.