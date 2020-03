Südkorea veröffentlicht weltweite Reisewarnung

Photo : YONHAP News

Das südkoreanische Außenministerium hat erstmals eine spezielle Reisewarnung für die gesamte Welt herausgeben.Die spezielle Reisewarnung gilt bis 23. April für alle Länder und Regionen der Welt.Das Außenministerium forderte am Montag, während dieses Zeitraums jegliche Auslandsreisen abzusagen oder zu verschieben. Landsleute im Ausland sollten besonders auf ihre Sicherheit achten.Die spezielle Reisewarnung wird ausgegeben, um auf eine dringende Gefahr kurzzeitig zu reagieren, sie ist von ihrer Wirkung her zwischen Stufe zwei und Stufe drei des vierstufigen Reisewarnsystems angesiedelt.Das Ministerium begründete die Maßnahme mit der weltweiten rapiden Ausbreitung von Covid-19 und der zunehmenden Zahl der infizierten Einreisenden. Mit der Maßnahme sollten eine mögliche Infektion von Südkoreanern oder die Isolierung im Ausland verhindert werden.Die spezielle Reisewarnung wird am 23. April automatisch aufgehoben, sollte sie nicht verlängert werden.