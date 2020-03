700 Südkoreaner in Italien wollen mit Sondermaschine zurückkehren

Photo : YONHAP News

Rund 700 Südkoreaner in Italien wollen mit einer Sondermaschine zurückkehren.Sie bewarben sich bei der Botschaft in Italien sowie dem Konsulat in Mailand bis Montag für die von der südkoreanischen Regierung organisierte Rückreise.Die Behörden wollen die Anträge erneut prüfen und bis Dienstagnachmittag die Passagierliste erstellen. Die Rückholaktion soll noch im März stattfinden.Obwohl die Regierung den Flug organisiert, müssen die Reisenden rund zwei Millionen Won (etwa 1.600 Dollar) pro Person zahlen.Nach der Ankunft in Südkorea müssen die Passagiere mindestens vier Tage lang in einer staatlichen Einrichtung bleiben. Dort werden sie mindestens zweimal auf das neue Coronavirus getestet. Sobald eine Person aus der Gruppe positiv getestet wurde, wird eine zweiwöchige Quarantäne für alle Insassen verhängt.