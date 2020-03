Außenministerin Kang spricht mit niederländischem Kollegen über Covid-19

Photo : YONHAP News

Außenministerin Kang Kyung-wha hat mit ihrem niederländischen Amtskollegen Stef Blok über das Vorgehen und die Zusammenarbeit in der Covid-19-Krise gesprochen.Um das Gespräch hatten die Niederlande gebeten. Kang sagte in diesem Telefongespräch am Montag, dass Südkorea trotz sinkender Infektionszahlen aktiv Maßnahmen ergreife, um den Import des Virus aus dem Ausland und die lokale Ausbreitung zu stoppen.Sie betonte, dass strengere Einreiseverfahren für Reisende aus Europa und die niederländischen Einreisebeschränkungen gegen Südkoreaner den bilateralen Austausch nicht beeinträchtigen sollten.Ihr Amtskollege sagte, er hoffe, dass beide Seiten die Covid-19-Krise gemeinsam mit der internationalen Gemeinschaft überwinden und ihren Personenaustausch und die Kooperation fortsetzen können.Blok lobte Seouls effektive Krisenreaktion, darunter die modernen Testkits und die transparente Weitergabe von Informationen. Er bat die südkoreanische Regierung, ihre Erfahrungen im Bereich der Quarantäne weiterzugeben und Schutzmittel bereitzustellen.