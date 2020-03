Volleyballliga beendet wegen Covid-19 Saison vorzeitig

Photo : YONHAP News

Die südkoreanische Profi-Volleyballliga V-League hat die Saison 2019/20 wegen der anhaltenden Covid-19-Krise vorzeitig beendet.Dies beschloss der Koreanische Volleyball-Verband (KOVO) am Montag bei einer außerordentlichen Vorstandssitzung in Anwesenheit der Vorsitzenden der 13 Damen- und Herrenteams.Es ist das erste Mal seit der Gründung der V-League im Jahr 2005, dass die Saison abgebrochen wird.Die Sieger der Saison wurden demnach anhand der Ergebnisse der letzten fünf Runden ermittelt. Suwon Hyundai Engineering & Construction Hillstate ist Sieger der Damenliga, während bei den Herren Seoul Woori Card Wibee die Meisterschaft gewann.Damit entschieden sich bis auf die Herren-Basketballliga KBL alle Profiligen für ein vorzeitiges Ende der Spielzeit 2019/20. Die KBL will am Dienstag über eine Wiederaufnahme der Anfang März ausgesetzten Saison und weitere Maßnahmen diskutieren.