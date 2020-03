IIF senkt Wachstumsprognose für Weltwirtschaft auf minus 1,5 Prozent

Photo : YONHAP News

Laut der neuesten Prognose einer globalen Vereinigung von Finanzinstituten wird die globale Wirtschaftsleistung dieses Jahr wegen der Corona-Pandemie um 1,5 Prozent schrumpfen.Das Institute of International Finance (IIF) senkte in einem am Montag (Ortszeit) veröffentlichten Bericht die Wachstumsprognose für die Weltwirtschaft von 0,4 Prozent auf minus 1,5 Prozent.Die Covid-19-Pandemie, der globale Ölpreis-Krieg und die hohe Kreditbelastung in Industrie- und Schwellenländern würden die Situation von Grund auf verändern, hieß es zur Begründung.Die Vereinigung von mehr als 450 Finanzinstituten der Welt hat damit allein im März drei Male ihre Wachstumsprognose korrigiert. Am 5. März war sie von 2,6 auf 1,6 Prozent gesenkt worden, am 19. März noch einmal auf 0,4 Prozent.Für die USA wurde ein Minuswachstum von 2,8 Prozent prognostiziert, und für die Eurozone von minus 4,7 Prozent.Es sei im Moment ungewiss, wie lange die in vielen Ländern für die Eindämmung der Virusausbreitung verhängten Schließungen andauern würden. Es sei auch ungewiss, ob der Konsum und die Investitionen nach der Aufhebung von Quarantänemaßnahmen schnell wieder steigen würden, hieß es.