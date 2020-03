Trump: Amerikaner mit asiatischen Wurzeln nicht für Corona-Ausbruch verantwortlich

Photo : YONHAP News

US-Präsident Donald Trump hat sich schützend vor US-Amerikaner mit asiatischen Wurzeln gestellt.Sie dürften für den Corona-Ausbruch nicht verantwortlich gemacht werden und bräuchten Schutz, schrieb der Trump am Montag im Kurznachrichtendienst Twitter.Es sei sehr wichtig, die Mitglieder der asiatischen Gemeinschaft in den USA und weltweit zu schützen. Sie seien wunderbare Menschen, die Ausbreitung des Virus sei in keiner Weise ihre Schuld.Asiatische Amerikaner würden in enger Zusammenarbeit mithelfen, das Virus loszuwerden und man werde gemeinsam siegen, schrieb er weiter.Zuletzt hatte es angesichts der Covid-19-Pandemie verstärkt verbale und körperliche Angriffe gegen asiatisch aussehende Menschen gegeben. Trump sprach zuletzt immer wieder vom "China-Virus" statt von Covid-19 und betonte, dass die Pandemie in der chinesischen Stadt Wuhan zuerst entdeckt worden sei.