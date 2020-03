Südkorea beteiligt sich an Ausarbeitung internationaler Kommunikationsstandards für Drohnen

Photo : YONHAP News

Südkorea wird sich federführend an der Entwicklung internationaler Protokollstandards für die Kommunikation zwischen Drohnen beteiligen.Die Nationale Agentur für Radioforschung teilte heute mit, dass Südkoreas Standardvorschlag für ein Kommunikationsprotokoll zwischen niedrig fliegenden Drohnen bei einer Sitzung des ISO/IEC JTC1/SC6 als internationale Standardaufgabe angenommen worden sei. Dabei handelt es sich um ein Unterkomitee für Normung des gemeinsamen technischen Ausschusses JTC1 der Internationalen Organisation für Normung (ISO) und der Internationalen Elektrotechnischen Kommission (IEC).Südkorea schlug vier neue Projekte in Bezug auf die Drohnenkommunikation vor.Das südkoreanische Forschungsinstitut für Elektronik und Telekommunikation will anstreben, dass nach Diskussionen mit der Internationalen Zivilluftfahrtorganisation (ICAO) und der Internationalen Fernmeldeunion (ITU) über die Frequenzen 2022 internationale Standards erstellt werden.Sollten Standardentwürfe gebilligt werden, können die derzeit je nach Hersteller unterschiedlichen Kommunikationsstandards vereinheitlicht werden. Dann können Drohnen zum Beispiel untereinander die Standorte von Hindernissen weitergeben.