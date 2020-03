Nationales Verkäufer falscher Mundschutzmasken festgenommen

Die Polizei hat einen Mann wegen Betrugs mit Mundschutzmasken festgenommen.



Die Polizeibehörde in Suwon teilte heute mit, einen Mann in seinen Dreißigern wegen Betrugsverdachts festgenommen und Ermittlungen gegen neun Mittäter eingeleitet zu haben.



Die Gruppe steht im Verdacht, seit Anfang März 98.400 falsche Mundschutzmasken aus Küchenpapier produziert und zu einem Preis von 130 Millionen Won (103.300 Dollar) verkauft zu haben. Dabei wurden Masken aus drei Lagen Küchenpapier in einer Packung einer KF94-Maske angeboten.



Die Gruppe wollte die falschen Masken ursprünglich nach China exportieren. Wegen des Exportverbots wurden sie jedoch in Südkorea in Umlauf gebracht.



Die Polizei beschlagnahmte und vernichtete die falschen Masken, Verpackungen und Druckplatten.