Zahl der Corona-Fälle in Südkorea übertrifft 9.000 – 76 Neuinfektionen

Photo : YONHAP News

Der tägliche Anstieg der Anzahl der Covid-19-Fälle in Südkorea ist den dritten Tag in Folge zweistellig geblieben.Währenddessen übertraf die Gesamtzahl der bestätigten Fälle die 9.000er-Marke.Laut den Zentren für Krankheitskontrolle und -prävention (KCDC) wurden am Montag 76 Neuinfektionen mit dem neuartigen Coronavirus nachgewiesen. Damit sei die Gesamtzahl der Corona-Fälle auf 9.037 gestiegen, davon seien 171 Infizierte aus dem Ausland eingereist.Im Zuge der Einreisekontrollen wurden 20 Neuinfektionen nachgewiesen. Das wird als Folge dessen betrachtet, dass mittlerweile alle Einreisenden aus Europa auf das Virus getestet werden.Die Zahl der Todesfälle nahm um neun auf 120 zu. Die Sterblichkeitsrate beträgt 1,33 Prozent.Die Zahl der genesen aus der Quarantäne entlassenen Infizierten stieg um 341 auf 3.507.Bisher wurden 348.582 Menschen getestet, bei 324.105 fiel der Test negativ aus. Alle anderen warten noch auf das Testergebnis.