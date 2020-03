Vietnam erlaubt ausnahmsweise Einreise von Mitarbeitern von LG und Samsung

Photo : KBS News

Vietnam hat inmitten des wegen Covid-19 für alle Ausländer verhängten Einreiseverbots Ausnahmen für Mitarbeiter von LG und Samsung beschlossen.Laut einem Mitarbeiter von LG werden 250 Mitarbeiter von LG Electronics, LG Display, LG Innotek und Zulieferfirmen am 30. März mit einer Chartermaschine nach Vietnam fliegen. Das sei nach Diskussionen mit der vietnamesischen Regierung beschlossen worden.Nach der Ankunft werden die Südkoreaner zwei Wochen lang in einem Hotel isoliert, bevor sie zur Arbeit gehen dürfen.Die Ingenieure von LG Electronics werden die Entwicklung neuer Produkte wie Mobiltelefone und Autoteile sowie die Produktion in der dortigen Fabrik unterstützen.Samsung Display teilte mit, dass 180 Mitarbeiter am 28. März nach Vietnam reisen würden. Sie werden zusätzlich zu den bereits entsandten Mitarbeitern in die dortige OLED-Fabrik geschickt.Die Firma habe bereits Vorkehrungen getroffen, um Infektionen vorbeugen zu können, hieß es.