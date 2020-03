Herren-Basketballliga beendet wegen Covid-19 Saison vorzeitig

Photo : YONHAP News

Die koreanische Profi-Basketballliga der Herren KBL hat erstmals ihre Saison vorzeitig beendet.Die KBL gab am Dienstag nach einer Vorstandssitzung bekannt, als Folge von Covid-19 alle verbleibenden Liga- und Playoff-Spiele der Saison 2019/20 abzusagen.Damit wurde eine Saison der Basketballliga erstmals seit der Gründung 1997 abgebrochen.Die KBL hatte am 1. März angesichts der Ausbreitung von Covid-19 die Saison vorläufig eingestellt. Nach dem ursprünglichen Plan sollten die Spiele am 29. März wieder beginnen.Saison-Sieger sind Seoul SK Knights und Wonju DP Promy, die bis 29. Februar jeweils 28 Siege und 15 Niederlagen verbuchten und gemeinsam die Tabelle anführten.Zuvor hatte die Damen-Basketballliga WKBL am 20. März und der Volleyball-Verband KOVO am Montag das vorzeitige Saisonende erklärt.Die südkoreanische Handballliga und die asiatische Eishockeyliga hatten bereits im Februar die Saison vorzeitig beendet.