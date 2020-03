19 Einreisende aus Europa positiv auf Coronavirus getestet

Photo : KBS News

Nach der Einführung der Covid-19-Tests für alle Einreisenden aus Europa am Sonntag sind bei 19 Menschen Infektionen bestätigt worden.Das teilte das zentrale Hauptquartier für Katastrophenschutz am Dienstag vor der Presse mit.Am Sonntag seien nach der Verschärfung der Quarantäne-Kontrollen insgesamt 1.444 Einreisende aus Europa getestet worden. Mit Stand von 9 Uhr heute seien bei 19 von ihnen Corona-Infektionen nachgewiesen worden.Die Infizierten seien ins nächste Krankenhaus gebracht worden. Die negativ Getesteten würden sich für 14 Tage selbst isolieren oder schärfer überwacht, hieß es.Am Montag seien 1.203 Personen eingereist, 101 von ihnen hätten Symptome. Die Tests der am Montag Eingereisten würden zurzeit ausgewertet, hieß es weiter.Nach weiteren Angaben sind rund 90 Prozent der Einreisenden aus Europa Südkoreaner, darunter Studenten, Rückkehrer von Geschäftsreisen, Firmenangestellte und Angehörige sowie Einwohner mit Aufenthaltserlaubnis.Die Regierung teilte mit, dass sie die Diagnosetests und Behandlung sowohl von Inländern als auch von Ausländern unterschiedslos finanziere. Corona-Infizierte sollten frühzeitig erkannt und behandelt werden, damit eine Verbreitung von Infektionen verhindert werde, hieß es zur Begründung.