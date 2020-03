Wirtschaft Volumen der Steuerermäßigung und -befreiung soll dieses Jahr 51,9 Billionen Won erreichen

Die Quote der ermäßigten oder erlassenen Steuern wird voraussichtlich das zweite Jahr in Folge die gesetzliche Obergrenze überschreiten.



Grund sind die höheren Steuernachlässe für das Vorgehen gegen Covid-19.



Die Regierung verabschiedete am Dienstag bei einer Kabinettssitzung den diesjährigen Rahmenplan für Steuerausgaben.



Laut dem Plan wird das Volumen der Steuerbefreiung und -ermäßigung dieses Jahr auf 51,9 Billionen Won ansteigen, nachdem letztes Jahr erstmals die Marke von 50 Billionen Won übertroffen worden war.



Damit wird der Anteil der Steuerbefreiungen und -ermäßigungen an der Gesamtsumme der nationalen Steuern 15,1 Prozent erreichen, sollten die Steuereinnahmen auf 291,2 Billionen Won geschätzt werden. Damit wird die Obergrenze von 14 Prozent überschritten.



Letztes Jahr war mit 14,6 Prozent der Grenzwert von 13,6 Prozent überstiegen worden. Damit wird erstmals seit der globalen Finanzkrise in den Jahren 2008 und 2009 die gesetzliche Grenze für die Steuerbefreiung und -ermäßigung zwei Jahre in Folge überschritten.