Regierung will aus Europa eingereiste symptomfreie Südkoreaner erst nach Selbstisolierung auf Covid-19 testen

Photo : YONHAP News

Die Regierung hat die Richtlinien zu Covid-19-Tests für die Einreisenden aus Europa abgeändert.Die neuen Richtlinien gälten ab 14 Uhr am heutigen Dienstag, teilten die Zentren für Krankheitskontrolle und -prävention (KCDC) mit. Südkorea hatte seit Sonntag alle Einreisenden aus Europa auf das neue Coronavirus getestet.Gemäß dem neuen Beschluss werden die Südkoreaner ohne Symptome nach der Einreise aus Europa nicht mehr umgehend getestet, sondern müssen sich in eine 14-tägige Selbstisolierung begeben. Dann werden sie innerhalb von drei Tagen bei einem zuständigen öffentlichen Gesundheitszentrum einem Diagnosetest unterzogen.Ausländer und Einheimische mit Symptomen werden in einer vom Staat bereitgestellten Einrichtung isoliert und getestet.Die Behörden wollen durch die Änderung der Maßnahmen den Schwerpunkt besser auf Menschen mit Symptomen setzen, hieß es zur Begründung.Nach Angaben der KCDC reisten 22 von den 76 am Montag bestätigen neuen Corona-Infizierten aus dem Ausland ein. 18 kamen aus Europa, vier aus Nord- und Südamerika. 20 sind südkoreanische Staatsbürger, während zwei Ausländer sind. 20 Fälle wurden im Zuge der Einreisekontrollen bekannt.Am Montag reisten 1.203 Personen aus Europa ein, 101 von ihnen hatten Symptome. Rund 90 Prozent der Einreisenden aus Europa sind Südkoreaner.